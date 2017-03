Prostitucion, grabitje dhe luftë me policinë, arrestohet shqiptari i shumëkërkuar

Azem Jella, 36 vjeç, është arrestuar nga policia e Kasertas në Itali dy ditë më parë, pasi ishte në kërkim që prej dhjetorit 2014.

Ndaj tij rëndonte masa e sigurisë së arrestit me burg dhënë nga gjykata e Apelit të Ankonas, për vjedhje në banesë, posedim të pasurisë së vjedhur, rezistencë ndaj zyrtarëve publikë (efektivëve të policisë) , shfrytëzim prostitucioni dhe krime të tjera, raportojnë mediat lokale.

Azem Jella (foto) është ndjekur nga agjentët e policisë së Kasertaas prej disa kohësh, të cilët arritën ta arrestonin teksa ishte duke udhëtuar me një makinë me targa polake, e marra me qira nga një tjetër person, me iniciale D.F.. Ky i fundit, i punësuar nga shqiptari, ishte personi që i jepte makinës.

Në momentin e kontrollit, i kërkuari u tregoi efektivëve një dokument identiteti dhe një patentë rumune, që pas kontrolleve të mëtejshme rezultoi false.