Shqiptari nga Kosova alarmon policinë në Lezhë: Po më ndjekin dy makina

Një shqiptar nga Kosova që udhëtonte me makinë bashkë me djalin dhe nipin në zonën e Lezhës është ndjerë i kërcënuar nga dy makina dhe ka telefonuar Policinë.

Ngjarja ka ndodhur mesnatën e së enjtes ku 55-vjeccari R.B ka telefonuar Policinë se dy makina i bënin me drita, po i parakalonin disa here, si dhe u qëndronin në distancë të afërt.

Kjo e ka detyruar 55-vjeçarin nga Kosova, por që banon në Suedi që të lajmërojë Policinë, por makinën nuk e ka ndaluar.

“Po na kërcënojnë dy makina, jemi të friksuar”, ishte telefonata që mbërriti në Policinë e Lezhës. Kur ka mbërritur Policia pranë vendit të ngjarjes, dy makinat ishin larguar.

Në deklarimet që kanë dhënë në Polici ata kanë deklaruar se nuk i dhunoi njeri as fizikisht, as me fjalë, por sipas tyre veprimet ishin të dyshimmta, pasi 55-vjeçari dyshoi se do ta sulmonin.

Policia e thotë se po kryhen hetime për të zbuluar emrat e personave që kanë qënë të përfshirë.