Policia e shtetit ka ndeshkuar nje shtetas qe po ecte me 170 km/ore ne autostrade.

“Qarkullon me shpejtësi 170 km/h matur me radar, 80 km/h mbi normën e lejuar. Drejtuesit të automjetit i tërhiqet Leja e Drejtimit dhe dërgohet në OASH për shpejtësi tej normave të lejuara”, ka njoftuar policia.



Ecen me 170 km/h ne autostrade by agjencialetraal

Burimet zyrtare kane publikuar edhe videon e ngjarjes ne momentin e ndalimit te mjetit dhe njoftimit te drejtuesit per penalitetin e vendosur.