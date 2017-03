Shokuese/ Njihuni me burrin që u varros i gjallë. E pabesueshme arsyeja (Foto)

Shpikjet për një jetë sa më të mirë nuk kanë fund! Një histori e frikshme është raportuar së fundmi nga Irlanda. Por, jo dhe aq e frikshme kur e merr vesh përfundimin. Një burrë u përshëndet me gruan e tij për t’i thënë lamtumirë, para se të varrosej i gjallë me një arkivol nën rrugën e një qyteti.

Miqtë dhe familjarët e tij mbyllën kapakun e arkivolit, pasi John Edwards hyri brenda tij dhe u shtri.

Penzioneri pritet të kalojë tri ditë në arkivol brenda një grope jashtë një kishe në Belfast, Irlandë.

Por të paktën ai në arkivol nuk do të qëndrojë i mërzitur, pasi brenda ka jastëk dhe internet. John shpreson se ky veprim i tij do të ndihmojë në ngritjen e ndërgjegjes për ata që vuajnë nga depresioni.