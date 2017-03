Shkodrani “baltos” Ramën ke një vit që i thu Voltanës: Ti nuk di as me ma lyp, por…

Batutat e shkodranëve me Ramën e kanë zënë ngushtë kryeministrin, i cili ishte pregatitur për t’i vënë ai në lojë, mirëpo në disa raste nuk ka rezultuar kështu.

Pak më parë u publikua rasti i një shkodrani, i cili e ngacmoi Ramën duke e pyetur se pse djersitet gjithmonë kur sheh Berishën.

Mirëpo zotëria nuk ka qenë i vetmi. Një tjetër zotëri, siç shkruan Lapsi.al, i ka ironizuar sulmet dhe ankesat e Ramës ndaj Voltana Ademit, duke i thënë se Rama ka një vit që i këndon Voltanës, ti nuk di as me ma lyp.

Qytetari: Unë ju ndjek me vëmëndje. Nuk e di se ca ke me Bashkinë e Shkodrës se ke një vit që i këndon një këngë “Ti nuk di as me ma lyp”, kur ka mundësi që ju, për Shkodren, të bëni ashtu siç thanë, rrugën e Velipojës dhe atë të Thethit pa e pyetur.

Rama: E kam përgjigjen po nuk ta jap dot kështu, se më fute në korridore të tjera. Ka gjëra me interes kombëtar siç është rruga e Thethit që i bëjmë me Fondin e Zhvillimi, ka dhe rrugë që bëhen me bashkinë, që bashkia duhet të bëjë projektin. Si ia jep kur thotë s’du, ske si ja jep.