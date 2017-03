Pas Tahirit, Rama shkarkon Beqajn dhe Klosin

Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë me me kordinatorët e PS në qarqe, bëhet me dije shkarkimi për disa ministra.

Burimet bëjnë me dije se janë shkarkuar Ministrat Tahiri, Çuçi, Klosi, dhe Beqaj të cilët do të përkushtohen me kohë të plotë në fushatën e zgjedhjeve të 18 qershorit.

Emrat e atyre që do i zëvendësojnë pritet të publikohen ditën e hënë, 13 mars 2017.

Në mbledhjen që zgjati më shumë se 40 minuta ishin të pranishëm Ministrat Çuçi, Beqaj, Nikolla, Klosi, Kodheli dhe Tahiri.

Po kështu në mbledhje ishte dhe kryetari i grupit parlamentar Gramoz Ruçi, ndërsa mungonte Ministri Gjiknuri.

Ndërkohë mësohet se në orën 17:00 Rama do të jap arsyet e shkarkimit