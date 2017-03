‘Mbylle se më ke nxirë jetën’, sherri në TV i vlonjatjes që shau protestuesit e PD-së me tezen

Vlonjatja Eklarina Hoxha që shkaktoi incident në çadrën e protestës së opozitës, duke i etiketuar protestuesit malokë dhe duke folur me superlativa për kryeministrin, ka një problem me pronën.



Madje për këtë ajo është përballur live në tv me kushërirën e saj dhe tezen në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” të Eni Çobanit dy vjet më parë.

Eklarina ka treguar të njëjtin karakter impulsiv edhe atëherë, kur përveçse është përplasur verbalisht, nuk i’ia ka kursyer edhe disa të shtyra të mira tezes, por edhe kushërirës mu në mes të emisionit, për shkak të një konflikti pronësie.

Kujtojmë se ajo u nxor sot me forcë nga çadra e PD-së prej protestuesve teksa iu thoshte: “Doni të vini ju në pushtet duke thyer xhamat e duke shpuar gomat. Po lekët që mi morët mua. Mashtrusa. Rroftë Edi Rama!”. Këto deklarata ajo i bëri në kohën që në çadër fliste ish-kryeministrit Sali Berisha.