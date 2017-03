Shërojini cistet në mënyrë natyrale, njihuni me kurën bimore me vetëm 3 përbërës

Shërimi i cisteve tashmë mund të bëhen dhe në mënyrë natyrale. Ato ndonëse janë të vogla, janë një problem. Por si t’i shërojmë? Është një recetë e cila realizohet me rrënjët e bimës së gramit (gjendet kudo) dhe me rrënjë çikore.

Dekokt grami: me përzierje bimësh të tjera: 30 gr grimca rrënjësh grami dhe 30 gr rrënjë çikore grimca vlohen në 1 litër ujë për 20 minuta, qëndron 15 minuta dhe kullohet. Jepet nga 2 tasa në mëngjes esëll, në mëngjes dhe darkë, larg ushqimit. Kura bëhet kundër cistiteve.