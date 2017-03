E veshur me shami, myslimania bën ‘twerk’ në publik, e pabesueshme çfarë ndodhi me të më pas (Video)

Një ngjarje e pahijshme ka ndodhur në Angli, ku një 17-vjeçare, e veshur me shami ka kërcyer ‘twerk’ në një stacion autobusi. Pas kësaj, e mitura është kërcënuar me vdekje pasi u publikuan pamjet.

Në video duket vajza duke kërcyer me shoqen e saj, më pas bëhet pjesë e kërcimit edhe një djalë që ka vendosur maskë në fytyrë. Nuk është bërë i ditur identiteti i vajzës.

Më vonë, ajo publikoi një video në Youtube për ta sqaruar situatën duke kërkuar falje dhe duke thënë se kërcimi i saj nuk kishte asnjë qëllim ofendues ndaj fesë së saj.