“Seksi më të më çonte peshë, por i fejuari i saj na kapi mat dhe ajo që bëri ishte tronditëse”

Një djalë i ri ka rrëfyer historinë e tij të tradhtisë me një vajzë të fejuar, histori kjo e cila nuk pati një fund të lumtur.

Ai i ka shkruar një letër psikologes së “The Sun” duke i rrëfyer me detaje si u njoh dhe u lidh me vajzën, dhe si partneri i saj i kapi “mat’ duke bërë seks.

Letra e djalit

“E njoha atë kur fillova të punoja si shitës makinash në një kompani. Ajo ishte recepsionistja aty dhe që herën e parë më pëlqeu. Por pak ditë më vonë, kolegët e tjerë më thanë se ajo ishte e fejuar dhe në atë moment i hoqa shpresat. Dalë nga dalë ne filluam të komunikonin dhe një ditë dolëm të pinim një kafe pas punë.

Ajo më tregoi se kishte pak kohë që ishte zënë me të fejuarin, por sigurisht ishin ende të fejuar dhe nuk kishin në plan të ndaheshin. Por nuk e di se si rrodhën gjërat ashtu, dhe unë e putha.

Ajo ma ktheu dhe kjo ishte edhe nisja e së gjithës.

Një ditë më vonë unë e ftova në shtëpinë time dhe aty bëmë seks për herë të parë. Ishte çdo gjë fantastike dhe unë vërtetë fillova të ndjejë për të. Kështu vazhduam të takoheshim vazhdimisht dhe para dy javësh ajo më tha se bashkë me të fejuarin e saj dhe me disa miq do të shkonin në një shtëpi verore afër plazhit. Edhe pse do të ishte i fejuari i saj ajo më tha të shkoja dhe unë sepse do të ishte gallatë.

Pranova me entuziazëm, por sapo shkuam dhe na u dha rasti të ishim vetëm, e gjetëm vetën duke bërë seks.

Por i fejuari i saj na kapi ’mat’… të zhveshur në shtrat duke bërë seks.

Ai u nevrikos shumë dhe filloi të ulërinte e më pas hapi valixhen e saj dhe i grisi të gjitha rrobat e saj. Më erdhi shumë keq për të…

U larguam ashtu si të çorientuar atë ditë, por ajo nuk më shkroi më. As në punë nuk ka ardhur. Këtë fundjavë shefi jonë ka ditëlindjen dhe na ka ftuar por nuk e di nëse ajo do të vijë. Më ka marrë shumë malli por nuk di çfarë të bëj.

A duhet të shkoj ta takoj apo ta marr në telefon?!”

Përgjigjja e psikologes

“Të ka marrë malli për të apo të bërë seks?!

Gjithsesi…

Ti më the se i fejuari i saj u soll keq dhe ishte agresiv, kjo më bën pak merak për vajzën. Por ti duhet të presësh nëse ajo vjen apo jo në festën e ditëlindjes. Nëse është vetëm atëherë fol me të dhe nëse është ndarë atëherë fillo të mendosh për të qenë në një lidhje. Por nëse ajo vjen me të fejuarin e saj, atëherë kërkoju ndjesë dhe mos e bezdis më.

Por nëse nuk vjen, pyet me stil kolegët e tjerë nëse dinë se çfarë është bërë me të”.