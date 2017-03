Çfarë po ndodh në Sarandë? 71 anije të mëdha mbërrijnë në port

Në Sarandë rreth 71 anije me kapacitet nga 1000-3500 vizitorë kanë bërë rezervimet, për të ndalur në port, ndërkohë që pritet të mbërrijnë gjatë 2017-ës edhe dhjetëra anije më të vogla.

Drejtori i Portit të Sarandës Sotir Davella tha të hënën për ATSH-në, njëra prej kompanive ndër më të njohurat në Evropë e më gjerë “MSC Cruises” ka njoftuar autoritetet shqiptare se do ta bënte Sarandën destinacion të përjavshëm në udhëtimet e saj në Mesdhe, duke filluar nga prilli i viti 2017.

Davella shprehet se, këtë vit është rritur ndjeshëm interesi i anijeve nga vende të ndryshme të botës për të “prekur” portin e Sarandës. Kompanitë e anijeve turistike “Cunard, P&O Crusises” dhe “Holland America”, kanë njoftuan fundvitin e shkuar se do t’i shmangnin portet turke gjatë vitit 2017 duke i zëvendësuar itineraret me Korfuzin dhe Sarandën.

Sipas të dhënave nga porti i Sarandës, vitin e kaluar erdhën rreth 251 mijë udhëtarë ose rreth 60 mijë më shumë se viti 2015. Nderkohe qe numri i anijeve të mëdha turistike që mbërritën në Sarandë u rrit në 2016 në 22 nga 10 që ishte në vitin 2015.

Drejtori Davella vlerëson se rritja e investimeve në infrastrukturën portuale, siguria e cilësia e sherbimeve, ka sjellë një rritje edhe të numrit të jahteve, të cilat në vitin 2016 shënuan numrin 657 jahte nga 455 që ishin përpunuar në vitin 2015.

Pjesa më e madhe e mjeteve të lundrimit përpunohen në kalatën e re që u ndërtua gjatë viteve 2010-2013 me një mbështetje të Bankës Botërore.