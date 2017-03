Deklarata/ “Rama ka rënë, lëvizja jonë çoroditi Rilindjen”

Lëvizjet e katër Ministrave nga kabineti i qeverisë Rama, ka ende shumë pikëpyetje edhe pse vetë kreu i qeverisë e quajti “lirimin” nga postet ministrore për fushatën parazgjedhore të PS-së. Por PD-ja mendon se lëvizjet janë një hap që tregon suksesin e protestës së opozitës. Kështu shprehet në një status në facebook, sekretari për aksionin qytetar në PD, Ervin Salianji.

Sipas tij, frika për prishjen e koalicionit e detyroi Ramën të vendoste në krye të Ministrisë së Brendshme, një tjetër ministër me lidhje të forta me bandat.

“Rama ka renë, lëvizjet e ministrave janë veprime të çoroditura për të mbajtur në kontroll partinë edhe pas humbjes së pushtetit. Frika nga Meta dhe prishja e koalicionit të tij me LSI e detyruan të vendosë një tjetër ministër me lidhje të forta me bandat!

Salianji shtoi se e gjithë kjo çoroditje vjen nga qëndresa e opozitës.

“Lëvizja qytetare dhe qëndresa jo vetëm që legjitimoi në publik kauzat e opozitës si dekriminalizimi, dekanabizimi, reformë konsensuale në drejtësi dhe reformë e plotë zgjedhore që të mundësohen zgjedhje të lira e të ndershme, por po çorodit dhe Rilindjen”.