Saimir Tahiri dorezon detyren, ja surpriza qe i bene policet

Brendshëm Saimir Tahiri dorezon detyrën pas më shumë se 3 vite e gjysëm.

Pasi ka mbyllur mbledhjen e Kryesisë së PS-së, ku është mësuar emri i ministrit pasardhës, Saimir Tahiri ka nisur një tur takimesh falënderimi me efektivët e policisë në Tiranë.

Gjatë një bashkëbisedimi me Rrugoret e Tiranës, prej nga nisi reforma më e fortë në 2013, Tahiri ka shprehur vlerësim për angazhimin dhe rezultatet.

Por ajo çka ai ka marrë si falënderim ishte surprize.

Policët e Qarkullimit i dhuruan një bluzë me logon e Rrugores ku shkruhej “S.Tahiri, ministri që bëri ndryshimin”.

Më pas ka firmosur në të, jo vetëm Drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako, por edhe çdo punonjës policie.