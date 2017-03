Ruhuni nga femrat në rrjetet sociale, ja mashtrimi i tyre

Në internet tashmë mashtrimet janë bërë trendi. Tribuna Channel mëson se grupe kriminale nga rrjetet sociale Linkedin dhe pjesërisht nga Facebook, po fusin në kurthe kryesisht burra të martuar për t’i shantazhuar më pas. Rolin kryesor në këto kurthe e kanë femrat.

Pasi zgjidhet një viktimë që sipas tyre është i mirëqenë financiarisht ose me një karrierë të pasur, ata shtohen në listën e miqëve. Kjo miqësi fillon me një bisedë dhe jo rrallë herë përfundon me kamer duke bërë vepra të turpshme. Por, këto veprime janë të regjistruara dhe në këtë moment fillon shantazhi ndaj viktimës. Për të mos ia dërguar miqëve të tij regjistrimin, viktimës i kërkohet të paguajë një shumë parash nëpërmjet një kompanie transfertash parash.