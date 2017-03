Rrëfimi/ ‘’Jam e martuar me 2 fëmijë, por seksi me komshiun po më ‘çmend’’’

Një rrëfim vjen në rubrikën ”E dashuer Deidre”, ku një grua e martuar me 2 fëmijë tregon problemin më të madh të jetës. Ajo shkruan:

Seksi me komshiun tim është i mrekullueshëm dhe tërheqja mes nesh është e cmendur! Ai e bën zemrën time të rrahë fort, pork jo është e gabuar dhe duhet të ndalaojë. Unë jam 32 vjece, burri im është 34. Kemi 10 vite të martuar dhe kam dy fëmijë të adhurueshëm. Por, bëj seks vazhdimisht me komshiun dhe nuk po ndaloj dot. Ai është dy vite më i madh se unë, i martuar. Ai ka tre fëmijë.

E gjitha filloi kur bashkëshorti im ishte larguar me shokët e tij për fundjavë.

Komshia u largua me fëmijët tek nëna e saj dhe kjo mundësi nuk mund të më ikte pa e shfrytëzuar.

E ftova për një birrë. Isha shumë e sinqertë me të. Doja që ai të ishte beqar, kështu dhe jeta ime e dëshpëruar do të ndryshonte. Kështu flirtuam… dhe tani kemi rreth 6 muaj që takohemi!

E kemi të vështirë të takohemi, por gjithmonë kemi shanse të mira. E bukura është se nuk është e gjitha për seks, kujdesemi për njëri- tjetrin.. por nuk mund të lëndojmë fëmijët.

Ai së fundmi po më thotë se gruaja e tij ka nisur të dyshojë.

Duam të ndalojmë, por është e vështirë. Ajo që kemi nisur është e pamundur të harrohet.

Ndihem keq, por, nuk kam asnjë rrugëzgjidhje./lajmifundit.al/