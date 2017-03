Reagimi/ “Ja roli i ministrave të rinj të Qeverisë në importin e plehrave nga Italia”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me vendimin e kryeministrit Rama për të emëruar si ministra të rinj të qeverisë Eduard Shalsin, Fatmir Xhafën, Olta Xhaçkën dhe Olgerta Manastërliun.

Sipas ish-kreut të qeverisë këta të fundit kanë secili një rol të caktuar në importin e helmeve toksike dhe lëndëve radioaktive nga Italia.

Statusi i Berishës në “Facebook”

Qeveria përfundon në plehra! Grupi i mafies së plehrave merr mandatet e ministrave!

Qytetari dixhital denoncon:

Shpërblimin e grupit të importit të helmeve toksike dhe lëndëve radioaktive me mandate ministrash. Kështu

-Shalsi dhe Xhafa janë hartuesit e ligjit të importit të lëndë e toksike dhe radioaktive nga Italia të zhdukura në Shqipëri!

– Bashkshorti i ndrikull Xhaçkës, deputeti Artan Gaçi është ndërmjetës kryesor në aferën e plehrave! Sb

“Përshëndetje doktor vërtet media po shkruajnë se Sajmir Tahiri iku se dinte dhe kishte folur për plehrat por po të keni parasysh ministrat e rinj janë eksponentë kryesor të aferës së importit të helmeve dhe lëndëve radioaktive nga Italia në Shqipëri.

Kështu Shalsi është hartues i ligjit me garancinë e plotë të Fatmir Xhafës se ai do ta kalonte në grupin parlamentar dhe në parlament ashtu sikundër ndodhi. Kurse Artan Gaçi është ndërmjetësi në mos qoftë edhe ortaku shqiptar i kompanisë italiane Fcl të ngarkuar me problemin e trajtimit të plehrave të importuara në Shqipëri. Kështu që me sa duket emërimin e tyre në postet ministrore e ka diktuar mafia e plehrave, me respekt D.L”