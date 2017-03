Revistat amerikane marrin shembull Linda Halimin, nuk do t’a besoni për çfarë e vlerësojnë (Foto)

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare, Linda Helimi tashmë është alrguar në Amerikë ku dhe po me merret me muzikë. Ajo ka hasur shumë sukses, ndër të fundit është paraqitja në faqen e parë të revistës “People” për suksesin e saj në humbjen e peshës.

Këngëtarja ka humbur shumë kile dhe këtë e ka rrëfyer edhe për revistën e famshme.

Vetë Linda ka njoftuar për lajmin në rrjetin social facebook ku shkruan:

“Në edicionin special të revistës People momentalisht! Nga te gjitha storiet , e imja eshte njera nga dy historite me te vecanta te suksesit te humbjes se peshes”.

Ajo është rritur gjatë luftës në Kosovë, kështu që të ngrënit ishte një akt ekzistencial.

“Ne kurrë nuk e dinim se kur do të ishte hera tjetër që do të hanim. Haja madje një picë të tërë për vete, qese të mëdha me karamele dhe kavanoza të tëra me nutella.

Ishte ndjenja më e keqe në botë, të mos ishe në gjendje të haje kur doje të haje. Pra, kur lufta mbaroi, unë haja ne menyrë të pakontrolluar për të plotësuar urinë dhe neprin e të gjithë kohës që nuk mund ta bëja këtë. Dhe kështu shëndeti mori një kthesë të gabuar”, tregon Halimi për revistën People.