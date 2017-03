Receta e ilaçit që shëron të gjithë sëmundjet për 12 ditë

Ilaçi natyral me të cilin do t’ju njohim është shumë i vjetër, i përdorur prej më shumë se pesë mijë vitesh, dhe është zbuluar nga një murg tibetian. Ekspertët pohojnë se është ilaçi më i fuqishëm natyral i cili mund t’ju ndihmojë të parandaloni dhe të trajtoni të gjitha problemet e shëndetit tuaj.

Megjithatë, përdorimi i tij lejohet vetëm një herë në vit.

Përbërësi kryesor i këtij ilaçi magjik është hudhra. Ajo ka veti shëruese dhe përdoret gjërësisht për probleme të ndryshme shëndetësore, shkruan Shije. Është konfirmuar shkencërisht se përbërësi aktiv i hudhrës, allicini, vepron ashtu si droga në uljen e presionit të gjakut.

Hudhra e papërpunuar përdoret tradicionalisht për të trajtuar çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, krizat në zemër, kolesterolin e lartë, arteriosklerozën, kolesterolin e trashëguar, qarkullimin e ulët të gjakut shkaktuar nga ngushtimi i arterieve dhe sëmundjeve koronare të zemrës. Gjithashtu, kontrollon efektivisht edhe kolesterolin e keq, që njihet si LDL.

Përbërësit:

350 gr hudhër

200 ml alkool (ose rum)

Përgatitja:

Qërojini hudhrat dhe hidhini ato në një gotë me alkool.

Më pas, transferojini ato në një shishe qelqi të sterilizuar dhe lëreni mënjanë për 10 ditë.

Më pas, kullojeni atë me anë të një kullese dhe kalojeni lëngun në shishe përsëri, pasi e keni larë dhe pastruar atë mirë.

Shtoni në një gotë me ujë 2 deri në 3 pika nga ky ilaç.

Pijeni atë në mëngjes esëll, në drekë dhe në darkë, para se të hani. Kjo sasi ilaçi është e rekomanduar dhe e mjaftueshme për 12 ditë.