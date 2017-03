Njihuni me modelin më të ri të Range Rover-it

Ashtu siç është paralajmëruar, kompania e njohur britanike Land Rover ka gati modelin e ri Range Rover, një model në formë të SUV-Coupes, i cili do të jetë rival i drejtpërdrejtë i modeleve të ngjashme të Mercedesit dhe BWM-së.

Pra, ai quhet Range Rover Velar i cili premierën botërore do ta mbajë sot, më 1 mars, ndërsa për publikun e gjerë do të prezantohet në panairin e veturave në Gjenevë.

Ndërkohë, para premierës janë shfaqur disa fotografitë e reja të këtij modeli.