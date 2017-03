Rama gju më gju me popullin, pi raki e bën dolli, komentuesit i kujtojnë çadrën….

“Gju më gju me popullin”, ashtu siç e do tradita, kryeministri i vendit Edi Rama ka zgjedhur shtëpinë e dy të moshuarve në Selenicë të Vlorës, për t’i dorëzuar vetë legalizimin e shtëpisë. Siç tha në tavolinën ku ishte ulur sëbashku me të zotët e shtëpisë, kjo ishte leja e fundit nga 435 shtëpi që janë legalizuar në këtë zonë.



Gjatë bashkëbisedimit live edhe nga Facebooku kryeministri Rama ngriti një gotë raki e bëri gëzuar me të zotët e shtëpisë.

Ndërsa dialogonte me të moshuarën, të shumtë ishin komentuesit që e ndiqnin live dhe i kujtonin çadrën por edhe i jepnin këshilla të mos pinte shumë alkool.

DIALOGU ME ZONJËN E SHTËPISË

Rama: Po djemtë ku i kini?

E moshuara: Punojnë andej vijnë ketu, investojnë..

Rama: Këtu do vijnë ku do shkojnë…Ne erdhëm këtu se ju kemi sjellë këtë…lejen e legalizimit

E moshuara: Faleminderit rrofshi

Rama: Prit, Kjo është e fundit për Selenicën, 435 shtëpi kanë tani lejen

Kryeministri ia dorëzon lejen gruas së moshuar: Mbaje ti këtë se gratë janë më të sigurta, burrave nuk iu dihet asnjëherë…

Rama: Po t’i ç’punë ke bërë ?

I moshuari: 30 vjet minator në Selenicë kam punuar