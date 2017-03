“Rama kërcënoi ndërkombëtarët, u kërkoi ‘Integrim’ para se të jetë vonë”

Kru i opozitës, Lulzim Basha e cilëson si kërcënim të hapur ndaj ndërkombëtarëve deklaratën e kryeministrit Rama, bërë dje nga Berlini, teksa kërkoi ‘integrim para se të jetë vonë”.

Gjatë fjalës në cadrën e protestës, Basha theksoi se “qeveria me Ramën në krye janë sot lepujt e vëretët të vendit se të gjithë jemi ngritur bashkë, shqiptarët janë ngritur. Është e vërtetë, miku im gazetar ka të drejtë, ndryshimi tashmë ka mbërritur, 18 shkurti është dita kur shqiëria ka nisur ndryshimin pa kthim. Jemi e do të jemi deri në arritjen e objektiva të shpallura, garantimi I zgjedhjeve mes largimit të Ramës dhe një qeverie teknike që i garanton ato. Vetëm në këtë mënyrë do kemi zgjedhje”- tha Basha.

Ai iu referuar dekaratës së Ramës nga Berlini, kur tha integrim para se të jetë vonë. “Kë kërcënon ky, kërcënon Gjermaninë, Evropën? A i ke bërë detyrat e shtëpisë o Ed mashtruesi, a e ke luftuar krimin, jo, e ke ulur në krye të bashkive, drekon e darkon me kriminelët, iu ke dhënë celësat e doganavem tatimeve, policisë. Je ngelës, a e ke luftuar korrupsionin? Jo, përkundrazi raportet e kanë të shkruar troc korrupsioni është i përhapur në cdo dëgë të qeverisjes shqiptare. Si do e fusësh o Ed mashtruesi në Evropë, kujt i thua ti integrim para se të jetë vonë?”- tha Basha.

Basha kujtoi se Rama është me krimin në pushtet, e ka kthyer vendin në hambar droge. “Je sot pengesa kryesore për Shqipërinë evropiane, nëse të bëhet vonë për vendin dhe integrimin, nëse e ke integrim para se të jetë vonë jep dorëheqjen para se të jetë vonë, largohu dhe hapi rrugë qeverisë teknike si garancia e vetme që kjo lëvizje do të pranojë për zgjedhje të lira e të ndershme”- tha Basha.