Rama batuta me komentuesit, shkrihet së qeshuri, ja si iu përgjigj të riut që e quajti ‘gomar i 12 shtëpive’

Teksa po afron fushata zgjedhore, duket se kryeministri Edi Rama gjithnjë e më shumë bëhet aktiv në rrjetet sociale, ku së fundmi ka nisur edhe rubrikën e re, “ERTV” ku transmeton live nga takimet me qytetarë të ndryshëm.

Në postime Rama merr komente të shumta, por nuk përton t’i përgjigjet një pjese të madhe, madje ndonjëherë edhe atyre që e ofendojnë. I tillë ka qenë rasti me një djalë të ri që e quan ‘gomar’, por Rama e ‘shkollon’ menjëherë.

Komentuesi: O edo je ba sì gomari i 12 shpive

Edi Rama: Mevlan mos pi cigare dhe shko ne shkolle, se nuk behesh njeri duke share te tjeret me emra kafshesh



Komentuesi: Lena dc une i bera 1compliment nuk e shava

Edi Rama: Hahahahaha o Mevlan qeke 1sh per komplimenta, s’te kapkam dot, po do mundohem ta kuptoj se i bie te jete kompliment shume i madh ky me gomar e me 12 shtepi