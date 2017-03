Rama: Basha ka hipur majë pallatit, opozita është e lirë të bëjë vetëvrasje, unë nuk iki

Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar cështjen e kanabisit si një fenomen 25-vjecar që po luftohet seriozisht vetëm në mandatin e tij prej tri vitesh.

Në komunikimin e tij javor, Rama ka bërë një bilanc të qeverisjes, duke theksuar reformimin e ekonomisë, të taksave, forcimin e policisë dhe reformat në arsim.

Kryeministri bëri me dije se punësimi është rritur dhe papunësia ka rënë.

Ai theksoi se e drejta e pronës do të garantohej nga një drejtësi e re, duke thekauar nevojën e reformës dhe të vettingut.

Kryeministri theksois e koha është tani për të vendosur në zbatim paketën ligjore të miratuar në Kuvend për reformimin e gjyqësorit.

Ai tha se tani, për cdo viktimë të korrupsionit në drejtësi, në sallat e gjyqeve, ka përgjegjës edhe politikanë që pengojnë reformën e nisur.

“Opozita nuk mund të fshihet tani nën cadrën e luftës për pushtet”, tha Rama.

Të kërkosh njëherë pushtetin në tavolinë pastaj reformën, shtë si të thuash se “karrigia ime po fundoset”.

Të kërkosh pushtetin ndaj një mazhorance që fitoi me zgjedhjet që i organuzuan ata vetë, është si të thuash se kushtetuta është një fjalë pa vlerë.

“Të thuash se deklatratat e BE për vettingun janë bullshit, është njësoj ssi të hipësh majë një pallati e të thuash se do hidhem me kokë nëse nuk të japin celësat e gjithë pallatit.

Opozita është e lirë të vetëvritet në bulevard, ne nuk na mbetet ta ftojmë në dialog e të biem dakord për cdo propozim të arësyeshëm të saj” tha Rama.

Ai nenvizoi se mazhoranca ka nje kontrate me qytetaret deri ne daten 18 qershor 2017./lajmifundit.al