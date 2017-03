Rama mbledh grupin e PS: Me apo pa Saliun, do hyjmë në zgjedhje! Ja porosia për deputetët

Kryetari i PS, Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar socialist ne seline e PS. Ai ka qene i prere kur ka thene se “me Saliun apo pa Saliun, me Bashën apo pa Bashën ne do futemi në zgjedhje më 18 qershor. Zgjedhjet do të mbahen”.

Duke folur në kuadër të zgjedhjeve që priten të mbahen më 18 Qershor, Rama dha porosinë tjetër, socialistët duhet patjetër të korrin fitore.

“Alternativa e vetme, futja në zgjedhje dhe fitorja. Objektiv fitorja me rezultat më të thellë se 2013. Ne duhet të arrijmë një rezultat më të thellë se ai i katër viteve më parë. PS duhet te dale force e pare në këto zgjedhje”, ka thënë më tej kreu i Qeverisë.

Qëndrimin e Ramës pas mbledhjes së grupit e përforcoi edhe ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ermonela Felaj e cila konfirmoi mbajtjen e zgjedhjeve edhe nëse PD i bojkoton.

“PD duhet të kthehet në komisionet parlamentare. Por zgjedhjet do të zhvillohen edhe pa Partinë Demokratike. Nuk hyjmë në zgjedhje për PD, por për popullin”.

Kryetari i PS urdhëroi që deputetët të dalin që tani në terren dhe të gjenden të përgatirur për fushatën elektorale.

Lidhur me seancën e së enjtes kur pritet të votohen dekretet e Presidentit për 4 ministrat e rinj, Rama bëri thirrje që të mos mungojë asnjë deputet.

“Ju dua të gjithëve në sallën e Parlamentit, asnjë mungesë atë ditë”, mësohet t’u ketë thënë Rama të vetëve.

Të gjitha marrëveshjet e projektligjet ne rend të ditës, përfshirë dhe emërimet e 4 ministrave kërkojnë 71 vota dhe asgjë nuk i duhet lënë rastësisë ose humorit të aleatëve.

Kreu i qeverisë nuk ka pranuar të hiqen paralelizma me rastine maqedonisë, pasi sipas tij, PS e do Reformën në Drejtësi dhe do të bëjë cmos ta konkretizojë atë.

Po gjatë kësaj të hënë ne orën 8 të mëngjesit u mblodh kryesia e PS e cila vendosi të thërrasë Asamblenë Kombëtare me 2 prill dhe Kongresin elektoral me 29 prill. Të dy datat janë të qëllimshme pasi asambleja mblidhet 1 ditë pasi LSI pritet të konfirmojë ose jo vijimin e koalicionit. Ndërsa kongresi me të njëjtën ditë kur duhet të dorëzohen listat e deputetëve të KQZ. Në kongres do të shpallen publikisht këto kandidatura si dhe do të miratohet programi elektoral i PS.