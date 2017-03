Rama: Si shpëtuan Bushati dhe Nikolla nga shkarkimi, do ketë largime të tjera

Pas “furtunës” në kabinetin qeveritar duke zëvendësuar 4 kryesues dikasteresh, kreu i ekzekutivit Edi Rama nga emisioni “Studio e Hapur” u pyet nëse do të ketë lëvizje të tjera.

Rama tha se ishte gati të zëvendësonte edhe Lindita Nikollën dhe Ditmir Bushatin, por për shkak të reformave nuk i zëvendësoi.

Ndërsa për lëvizje të tjera Rama u shpreh: Nëse do kemi sinjale nga baza patjetër që do e bëj.