Rama flet për herë të parë: Ja pse i shkarkova 4 ministrat, e vërteta për Ilir Metën

Ne rubriken Komunikimi i Javes, kryeministri Edi Rama ka folur kesaj here me shkurt se asnjehere tjeter me pare, ne lidhje me shkarkimin e kater ministrave.

Ai ka thene se kater te shkarkuarit largohen per te dhene rezultat ne fushaten e zgjedhjeve, edhe pse bilanci i tyre ishte pozitiv ne qeverisje.

Rama sqaron se ndryshimet ne Qeveri nuk ia ka kerkuar partneri i tij Ilir Meta.

Pjese nga fjala e Rames ne Komunikimin e Javor”:

Saimir Tahiri, kampioni ynë në rrugën e policisë së stetit nga institucioni më i korruptuar në institucionin më të besuar.

Blendi Klosi coi përpara me sukses stafetën e marrë nga Erion Veliaj.

Më tej Ilir Beqja, i cili u vërvit mes akuzave të opozitës dhe te klaneve faraceutike qe i nxori nga loja korruptive, duke bërë ndryshime që tri vite e gjysmë më parë as që mendoheshin.



Dhe në fund jo nga rëndësia, Bledi Ccucci, që bashkë me Bashkim Finon ka finalizuar reformën territoriale.

Së pesti, ndryshimet nuk kanë të bëjnë me kërkesat e partnerit tonë Ilir Meta.

Ndryshimet kanë të bëjnë me ambicien tonë që të ngrihemi mbi fitoren e vitit 2013.