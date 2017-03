Qytetari: Do e shihni çfarë do t’ju gjejë po e mbajti ky edhe 4 vite, reagon Edi Rama

Pas videos së publikuar nga kryeministri Edi Rama në Facebook për aktivitetin e zhvilluar për 7 mars në Mësonjëtoren e parë shqipe, të shumta kanë qenë komentet ndaj tij nga qytetarë të ndryshëm. Disave prej tyre, kreu i qeverisë nuk ka nguruar t’i kthejë përgjigje.

Qytetari: Cfare reforme po thua ne arsim jo ketu ne ku banoj une po behet reforme se kush coban ose cobaneshe te futet ne arsim nese keni kurajo mund ta verifikoni

Edi Rama ·:Ku banon ti Haki dhe kush jane konkretisht “çobanet” dhe “çobaneshat” qe te paskan shqetesuar kaq shume?

Qytetari: Po kuje qen tash kater vjet apo tani Jan votat ti vukarejte ke fut ne burge tani thua do beh shiprin

Edi Rama: Nikoll, une ketu kam qene, ketu jam dhe ketu do jem, ti ku ke qene qe me pyet?!

Qytetari: Paga e mësuesit në vendin tonë është qesharake aty duket edhe niveli i arsimit tonë që nuk njihet në asnjë vend të Botës . Keqardhje për themelin e dijes dhe të ardhmes, Mësuesit e nderuar.

Edi Rama: Paga e mesuesit ne vendin tone eshte krejt e krahasueshme me pagen e mesuesit ne rajon!

Qytetari: Me keqardhje por më dobët se sot arsimi nuk ka qënë asnjëherë në vendin tonë. Brravo ju që e kujtoni këtë ditë . Korça është djepi i kulturës Shqiptare.

Edi Rama: Gabon Tonin! Arsimi ne vendin tone ka filluar te rilinde dhe kete tregoi edhe testi nderkombetar Pisa2015.

Qytetari: Bravo prer penalizimin e shum studenteve pasi paguan taksen tn nuk kane te drejte te fillojne sezonin

Edi Rama: Kjo eshte pa lidhje sepse nuk ekziston as nje takse per te filluar sezonin dhe as nje fillim sezoni qe varet nga taksa!

Qyetetari: Ky edi qe e doni ju ne pushtet akoma po ju mer shpirtin te gjith shqiptarve ore o budallenje kaq nuk kuotoni ju ore po he se po e mbajti dhe 4 vite te tjera ky edi do e shifni mir se qfar do ju gjej me ket kryeminister juve po he

Edi Rama: Po pse ty Agron cfare te ka gjetur per shembull?