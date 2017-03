Qeveria italiane nënshkrua dekretin, 30 mijë vende pune për emigrantët

Italia favorizon 30 mijë vende pune për emigrantët. Së fundmi, qeveria italiane ka nënshkruar një dekret të ri që pranon 30 mijë emigrantë.

Vendet e punëve janë sezonale, megjithatë u ofrohen të huajve që janë në Itali me leje qëndrimi.

Por, dekreti nuk parashikon vende pune për emigrantët e rinj, vetëm për të huajt që jetojnë tashmë në Itali.

Në përgjithësi, dekreti vë në dispozicion 30.850 kuota, të ndara si në vijim:

17.000 hyrje për punonjës sezonalë për sektorin bujqësor dhe turistik (2.000 nga këto u rezervohen autorizimeve shumëvjeçare). Punonjësit mund të jenë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia por edhe Bosnje-Hercegovina, Bregu i Fildishtë, Algjeria, Egjipti, Etiopia, Filipine, Gambia, Gana, India, Japonia, Korea e Jugut, Maroku, Mauricius, Moldavia, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Ukraina dhe Tunizia. Shtetësia nuk ka rëndësi për ata që kanë qenë këtu si sezonalë gjatë viteve të shkuara.

500 hyrje për punonjës të huaj jo-sezonalë që kanë përfunduar programe formimi dhe shkollimi në vendlindje sipas nenit 23 të tekstit unik për imigracionin;

100 punonjës të pavarur apo të varur jo-sezonale me origjinë italiane (pasardhës deri të shkallës së tretë) rezidentë në Argjentinë, Uruguaj, Venezuelë dhe Brazil;

2.400 hyrje për punonjës të pavarur

Konvertime

Autorizohet konvertimi në leje qëndrimi për punë të varur i:

5.750 leje qëndrimeve për punë sezonale;

4.000 leje qëndrimeve për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional;

500 leje qëndrimeve BE për qëndrues afatgjatë të lëshuar nga vende të tjera europiane;

Parashikohen gjithashtu edhe konvertime në leje qëndrime për punë të pavarur të:

500 leje qëndrimeve për studime, praktikë pune dhe/ose formim profesional;

100 leje qëndrimeve BE për qëndrues afatgjatë të lëshuar nga vende të tjera europiane.

Edhe këtë vit kërkesat e punësimit dhe të konvertimit të lejeve të qëndrimit do të paraqiten online. Por më parë duhet pritur botimi në Gazetën Zyrtare të dekretit dhe udhëzimet e ministrive të Brendshme dhe të Punës që do të gjeni menjëherë edhe te Shqiptari i Italisë.