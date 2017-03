Pyet doktorin për tangat, përgjigjia e tij ka shokuar vajzën

Një website online u jep mundësinë shumë njerëzve të flasin me mjekë të caktuar për shqetësimet e tyre. Një pyetje është spikatur dhe ka bërë shumë përshtypje. Një vajzë pyet mjekun për tangat, përgjigjia e tij është shumë e gjatë dhe e shokon atë.

Pyetja:

Doktor,

Unë jam një vajzë që vesh tanga dhe ato më japin një kënaqësi që nuk e marr prej asgjëje tjetër. Kam dëgjuar nga disa njerëz, se tangat shkaktojnë disa infeksione. A duhet të ndalojë përdorimin e tyre? Faleminderit.

Përgjigje:

Shumë njerëzve, ashtu si edhe ty, u pëlqejnë tangat. Ato janë më seksi dhe më eksituese. Shumë gra dhe vajza që i përdorin, vlerësojnë lirinë e çmuar që ato u japin, kur i krahasojnë me të mbathurat e zakonshme që u duken anët e kthyera mbi fustan…

Tangat, me sa duket, kanë marrë përhapje të gjerë edhe në vendin tonë. Ato kudo në botë janë një treg i madh. Mjafton të themi se afërsisht 575 milionë dollarë është vlera e tangave që tregtohen çdo vit në Amerikë (130 milion palë thonga çdo vit.).

Ndonëse përdorimi i tyre është kaq shumë i përhapur, dëmi që shkaktojnë te vajzat dhe gratë që i përdorin, nuk është i provuar. Kjo ndodh sepse deri tani, nuk ka asnjë studim shkencor që ta lidhë veshjen e tangave me infeksionet e traktit urinar, ose infeksionet nga myku. Ndërkaq, shumë gjinekologë raportojnë në mënyrë anekdotike e jo shkencore, se është në rritje numri i vajzave dhe grave që vuajnë nga infeksionet vaginale dhe infeksionet urinare të përsëritura, midis atyre që veshin thonga. Ky është një shqetësim i doktorëve dhe ata janë përpjekur ta shpjegojnë pse ndodh kjo.

Doktorët mendojnë, se tangat rrezikojnë për infeksione. Nga mënyra se si janë ndërtuar, ato shërbejnë për të përçuar infeksionet nga anusi, përpara në vaginë. Ato janë një rrip cope, që ngjitet fort në anus dhe në vaginë. Materiet fekale dhe mikrobet kur tanga lëviz, kalojnë lehtësisht në vaginë ose në traktin urinar. Një mjek gjinekolog i ka krahasuar tangat me një vagon metroje, që transporton bakteriet nga rektumi për në vaginë. Infeksionet urinare dhe disa tipa vaginitesh (jo infeksionet mykotike) siç dihet, shkaktohen nga bakteret që gjenden në materiet fekale. Janë, pikërisht, këto mikrobe që përçohen nga tangat dhe shkaktojnë disa infeksione.

Por tangat, kanë edhe një veprim tjetër të dëmshëm. Ato duke irrituar indet vaginale prej fërkimit, i bëjnë këto inde më të prekshme nga infeksionet që shkojnë prej anusit në vaginë dhe në traktin urinar. Pra tangat veprojnë negativisht me dy rrugë:

Duke irrituar indet dhe duke çuar infeksionin në këto inde të irrituara.

Siç dihet, funksioni i të mbathurave, është që të krijojnë një barrierë të butë midis irritantëve të mundshëm, siç janë teshat dhe vaginës. Thongat jo vetëm që nuk e kryejnë këtë rol mbrojtës, por në të kundërtën ato irritojnë, krijojnë gërvishtje dhe çarje të vogla në lëkurë dhe mukozat gjenitale, dhe i bëjnë këto inde delikate më të prekshme nga infeksionet.

Gratë që kanë sistem imun të kompromentuar, ose që kanë tendencën për t’u infektuar me këto tipa infeksionesh, nuk duhet të veshin thonga. Thongat përbëjnë një rrezik për këto gra e vajza.

A e keni konstatuar ju, se që nga koha që vishni thonga, jeni infektuar më shpesh me infeksione urinare dhe vaginale?

Po qe se përgjigjeni “PO” në këtë pyetje, atëherë, thongat nuk janë për ju, ndonse ato të pëlqejnë dhe janë më seksi se të mbathurat e zakonshme. Ju mund t’i vishni thongat vetëm në ndonjë rast special, por kurrsesi vazhdimisht.? Jam i bindur se kur të ndaloni përdorimin e thongave edhe infeksionet urogjenitale do të pakësohen

Për infeksionet urinare që kanë dhimbje dhe përsëriten shpesh, si dhe për infeksionet vaginale nga myku, ju duhet të konsultoheni, patjetër, me një gjinekolog. Vetëm ai, është i aftë t’u ndihmojë për t’i luftuar ato dhe për të prevenuar infeksionet në të ardhmen.

Në qoftë se je një vajzë, që nuk konstaton ndonjë ndryshim të veçantë në shëndetin tënd gjinekologjik kur vesh? thonga, atëhere, konsideroje veten të lumtur që nuk hyn në grupin e atyre që kanë efekte negative nga këto të mbathura të holla.

Gëzojeni jetën pa mbathjet e mëdha dhe me anë të kthyera.