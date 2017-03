Eskobari i Ballkanit/ Prokuroria letër Greqisë: Na jepni përgjimet

Prokuroria i ka dërguar një letër Greqisë, duke i kërkuar përgjimet e Eskobarit të Ballkanit, i cili ende është në kërkim nga policia shqiptare dhe ajo ndërkombëtare lidhur me akuzat për trafik droge.

Me qëllim prangosjen e tij, dhe vënien para drejtësisë, Prokuroria e Krimeve të Rënda i ka dërguar ditën e sotme një letër-porosi autoriteteve greke.

Përmes kësaj letre, organi i akuzës kërkon nga pala greke që t’i vërë në dispozicion autoriteteve shqiptare, procesverbalet e përgjimeve të personave të arrestuar në Greqi, të dyshuar si bashkëpunëtorë të Balilit.

Me anë të këtyre përgjimeve, Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon të zbulojë lidhjet e trafikut të drogës në Shqipëri, me protagonist Balili, dhe rrjedhimisht edhe zbulimin e vendodhjes ku fshihet prej muajsh i shumëkërkuari.

Letra në fjalë është dërguar përmes Ministrisë së Drejtësisë.