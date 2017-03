Problemet e drogës në Shqipëri, Diplomati amerikan në Fox News: Shqetësuese! Lidershipi nën ndikimin e Rusisë

I ftuar në një nga televizionet më të rëndësishme në Amerikë për të komentuar vizitën e Kancelares Merkel në SHBA, diplomati amerikan Adam Ereli është shprehur se çështja e drogës në Shqipëri është bërë mjaft shqetësues.

Ereli, duke folur për Fox Neës ka theksuar se Shqipëria prej një viti është shndërruar në një nga vendet që ka prodhimin më të madh të marijuanës, ku për këtë arsye shumë qytetarë kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër lidershipit aktual në pushtet.

Ai gjithashtu, ka hedhur akuza të forta se lidershipi në Shqipëri është i lidhur ngushtë me Rusinë, dhe për këtë Gjermani është e shqetësuar.

Po ashtu, diplomati amerikan i ka bërë thirrje SHBA që të ketë kujdes me vendet e Ballkanit, pasi ata po bien nën influencën Ruse.

“Një shembull konkret për këtë është ajo çka po ndodh në Shqipëri në vitin e fundit. Shqipëria është bërë vendi kryesor në prodhimin e drogës së marijuhanës, duke sjellë para të mëdha droge nga Europa, si dhe lidhja e lidershipit shqiptar me Rusinë ka bërë çuar në protesta në atë vend prej javësh”, tha Ereli për Fox Neës./gazetaekspres/