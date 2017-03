Prifti bën për ujë të ftohtë Sadikun e Lilën për bisedën me hoxhën: S’e prisja nga ju

Prifti katolik i Dioqezës së Rrëshenit, Dom Agustin Bardhi ka reaguar sot përmes një statusi në Facebook në lidhje me videoskandalin e bërë publik nga imam Ahmed Kalaja.

Në të tregohet se si Andi Lila dhe Armando Sadiku tallen e priftërinjtë ortodoksë gjatë bisedës me Kalanë.

Dom Agustin Bardhi shprehet i zhgënjyer nga veprimi i Lilës dhe ndërsa përmend mënyrën e sjelljes së priftit me lojtarët e kombëtares, iu jep atyre këshilla se si duhej të silleshin në ato momente, e jo të tallen me priftërinjtë.

Megjithatë, ai shprehet se u uron fitore djemve të kombëtares nesër në ndeshjen kundër Italisë.

Reagimi i plotë i Dom Agustin Bardhit.

Nuk e prisja nje gje te tille nga Andi Lila! Me vjen shume keq per talljen e bashke-vellezerve te krishter ortodoks. Gjithsesi ska gje, do te kete gjithmone njerez qe do te na tallin e do te na levdojne. Po nuk ke pse çuditesh more Andi me bekimin me uje, eshte nje rit krejt normal per “boten e Krishtere” e as me puthjen e unazes Ipeshkvore. Kishte mjaftuar t’i refuzoje nese nuk te pelqenin, edhe mund t’i kishe respektuar pa patur nevoje per tallje…



Gjithsesi une jam me ju, e shpresoj fort qe te fitoni e ta nderoni ate Flamur te Gjergj Kastriotit qe une e dua shume, qe nuk e pati kurr problem bekimin me uje… Me vjen keq per ate femije qe eshte me ju, qe do rritet me kete “humor burgu” ai meriton patjeter me shume e me mire se kaq. Nejse, gjithmone fajet i ka regjia ne keto raste! Forca djema, na nderoni me fitore.