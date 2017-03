Presin trupin e gjarprit gjigand, u befasuan çfarë i gjetën në bark

Tre udhëtarë zbuluan një gjarpër përbindësh pa ndjenja teksa ishin duke shëtitur. Pavarësisht rrezikut, treshja ka hetuar se çfarë fshihej brenda barkut të krijesës më të madhe të llojit të saj.

Pamjet tregojnë gjarprin gjigant anakonda që qëndron në rërë dhe barë i paralizuar. Në këtë mënyrë, krijesa vrasëse është pa rrezik dhe njerëzit afrohen aty me një thikë të madhe.

Teksa filluan ta hapnin barkun e gjarprit, ajo që zbuluan ishte vërtetë tronditës. Ata janë befasuar kur kanë parë se barkun e krijesës ishte një tjetër anakonda e madhe dhe sigurisht e ngordhur.

Zvarraniku tre metra i gjatë qëndron pa jete dhe personat fillojnë ta tërheqin krijesën nga jashtë në mënyrë që të mund ta shohin më qartë. Videoja është xhiruar në një vend të panjohur të Amerikës së Jugut sipas “Daily Star”.

Anakondat e Amerikës së Jugut janë gjarpërinjtë më të mëdha dhe më të rëndët në botë.

Ata ushqehen kryesisht me krijesa më të vogla, por në raste kur mungon ushqimi ushqehen me krijesa shumë më të mëdha dhe rrallë ndodh të ushqehen me llojin e tyre.