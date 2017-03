“Pogba nuk po e justifikon cmimin e kripur per te cilin u ble”

Paul Pogba nuk bind, të paktën në këndvështrimin e Frenk Lampard. Edhe pse ai është lojtari më i shtrenjtë në botë, nuk ka arritur ende të gjejë hapin e duhur në Premier League dhe kritikat vazhdojnë ta shënjestrojnë asin francez të mesdushës së “Djajve të kuq”.

Edhe pse ai është një nga pikat e referimit të trajnerit Jose Mourinho, Lampard beson se ai nuk e justifikon shumën e paguar për të. “Do të shikoni që në rë ardhmen do të çertifikohet çmimi që kemi paguar për ta sjellë këtu”, deklaroi Mourinho pak javë më parë. Gjithsesi, ish mesfushori i Chelseat ka një mendim diametralisht të kundërt.

“Pogba është një problem 100 milionë Eurosh. Ka potencial por nëse një klub shpenzon një shumë të rillë pritet që ai të bëjë diferencën në fushën e lojës. Ai duhet të jetë një lojtar që zgjidh ndeshjet edhe i vetëm”.

Pjesërisht ish morori i mesfushës së Chelseat dhe Anglisë ka të drejtë sepse Pogba nuk është ende një lider në fushë, por ai beson se trajneri Portugez po punon shumë për ta bërë të tillë.

“Besoj se Mourinho do të dijë si ta përmirësojë por sezoni i ardhshëm do të jetë vendimtar për të kuptuar nëse mund ta krahasojmë me yje si Ronaldo, Messi apo Suarez”.

Në të njëjtën linjë e mendon edhe ish lojtari i Liverpool, Jamie Carragher, sipas të cilit, e vetmja notë pozitive është harmonia mes francezit dhe Zlatan Ibrahimovic.