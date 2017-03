Plagosi me çifte 38 vjeçarin, arrestohet pas një muaj kërkimi autori në Maliq

Një 32-vjeçar i shpallur në kërkim prej një muaji pasi akuzohet se ka plagosur me armë një person, është arrestuar nga policia e Korcës.

Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Landi Rozani, 32 vjeç, banues në fshatin Podgorie-Maliq.

Njoftimi:

“Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, në muajin Janar ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale : “Vrasja me paramendim, mbetur në tentative” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.

Ai akuzohet se në muajin Janar të këtij viti, për motive të dobëta, ka qëlluar dy herë me armë gjahu në drejtim të banesës shtetasin me iniciale V.F, 38 vjeç.

Nga të shtënat 38-vjeçari mbeti mbeti i plagosur, ndërsa policia nuk mundi që të arrestonte atëherë.

Ndërsa ditën e sotme, ai është arrestuar, ku do të përballet me drejtësinë shqiptare për ngjarjen.