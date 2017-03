Plagosën 38-vjeçarin në Elbasan, identifikohen autorët e atentatit

Policia e Elbasanit ka shpallur në kërkim tre autorët e dyshuar për atentatin me armë të mbrëmjes së mërkurës në Elbasan, ku mbeti i plagosur Dritan Kasneci. Policia bën me dije se po punohet për kapjen e shtetasve me iniciale E.GJ 40 vjeç, M.B 35 vjeç dhe F.L 27 vjeç, të tre banues në Elbasan.

Njoftimi:

“të tre këta shtetas në Lagjen “Aqif Pasha” përballë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në bashkëpunim me njëri – tjetrin dyshohen të kenë plagosur me armë zjarri pistoletë në shpatull shtetasin Dritan Kasnecin 38 vjeç banues në Elbasan”.

Mësohet se 38-vjecari ndodhet në spitalin Kirurgjik Elbasan jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 1 gëzhojë armë zjarri model 54 dhe një predhë të kalibrit 7.62 mm

Materialet në ngarkim të tre personave të shpallur në kërkim i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Vrasje me paramendim e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.