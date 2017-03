Peugeot blen kompaninë “Opel” për 1.3 miliardë euro

Kompania francez e makinave “Peugeot” bleu kompaninë Opel duke krijuar në këtë mënyrë një gjigant të ri në sektorin e prodhimit të automjeteve.

Blerja kushtroi 1.3 miliardë euro. Shefi i koncernit francez PSA Carlos Tavares nuk la gjatë shpalljes së marrëveshjes ditën e hënë asnjë pikë dyshimi se blerja e Opel-it dhe Vauxhall-it, filiale të GM-së, është një vendim i mirë për të ardhmen.

“Ne duam një kampion evropian që përbëhet nga kombinimi i një koncerni francez dhe një kompanie gjermane,” – tha Tavares.

Me blerjen e Opelit, koncerni PSA Peugeot Citroën do të rrisë produktivitetin, tha eksperti i automobilëve Ferdinand Dudenhoeffer një një intervistë me DW-në. Por në të njëjtën kohë priten masa të ashpra kursimi.