Reagimi/ “Kjo qeveri ka 4 vjet që e shtyn me përrallën e Vettingut”

Kreu i LZhK-së, Dashamir Shehi thotë gjatë një interviste për Ora Neës se po të ishte për të personalisht, Vettingu duhet të miratohet një orë e më parë, mazhoranca sipas tij, të gjitha dështimet e veta ia faturon drejtësisë.

Shehi tha se ka 4 vite që qeveria e shtyn me përrallën e Vettingut dhe të borxhit. Ai tha gjithashtu se Shqipëria në 3 muajt e fundit para zgjedhjeve duhet të krijohet një qeveri teknike, derisa të krijohet besimi tek shqiptarët se zgjedhjet nuk vidhen.

“Kjo qeveri ka 4 vjet që e shtyn me përrallën e Vettingut dhe një përrallë tjetër me borxhet edhe kjo është banale. Ekonomia ka falimentuar sepse këta nuk janë të zotë të qeverisin ndershmërisht. Kanë zbuluar një armik të brendshëm që është drejtësia dhe për çdo gjë që u shkon ters dhe që nuk bëjnë asgjë fajësojnë drejtësinë. Duhet gjetur një shteg që të arrijmë rezultatin e duhur. Ka akoma kohë në qoftë se i thërrasin mendjes. Kjo qeveri e ashtuquajtura qeveri teknike, unë do t’i vija një emër tjetër më të këndshëm për veshin, ‘qeveria e kujdesit zgjedhor’, e cila të përsëritet çdo 4 vjet që t’i hiqet ky pretendimi se doni të na merrni pushtetin”, tha Shehi.