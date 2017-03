Përdorën para false për të paguar karburantin, arrestohet një burrë dhe një grua në Gjirokastër

Dy persona janë arrestuar nga policia e Gjirokastrës për veprën penale “Falsifikim i monedhave”.

Policia bën me dije se në pranga kanë përfunduar Gëzim Oruçi 53 vjeç, banues në Tepelenë dhe A.K 47 vjeçe, banuese në Korçë.

Arrestimi i tyre u bë në flagrancë, pasi në një karburant në Gjirokastër kanë furnizuar automjetin tip “Opel”, me targa AIE5711, duke përdorur një kartmonedhë 1000 lekë, e cila u dyshua si e falsifikuar nga shitësi i karburantit.

Gjatë kontrollit të automjetit i’u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale dhe 5 kartmonedha 1000 lekë me të njëjtin numër serie.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme.