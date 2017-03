Përballja live/ Vjehrra akuzon nusen e djalit: S’di të gatuajë e as të hekurosë

Natasha zgjodhi të rrëfejë historinë e divorcit të nuses se saj Eglantinës dhe djalit të saj, dhe pse i vogli, Argentini 3-vjeçar jeton me të dhe jo me mamanë e tij. Për sa kohë divorci mes saj dhe të birit nuk ka përfunduar ende, Natasha ka një mesazh për nusen e saj, .

Natasha ende nuk e di që Eglantina e ka pranuar ftesën dhe aq më tepër që ajo do dëgjojë gjithë rrëfimin e saj.

“Qellimi ishte se nuk donte te ikte nga Kucova, te martohej, te bente nje femije, mori dhe mbiemrin e rraces me te madhe me te nderuar, te merrte dhe femijen, punen e kishte afer babait, beri padine, harroi qe ka dhe ligje.

Filluan proveset gjyqesore. Ne nuk ishim ne pajtim se nuk donim qe te ndahej cifti. ka marre kredi nga 2005, qe te rregulloje shtepine e saj. Konflikti eshte qe Eglantina nuk donte te kishte burre dhe femije, nuk di”, ka thene nder te tjera Natasha e cila ka treguar me detaje historine qe nga njohja e pare deri tek lindja e djalit dhe me pas padia per divorc.

Djali e ka kerkuar te emen? “Si nuk e ka kerkuar? Eshte nje djale i zgjuar dhe e di qe nena e saj eshte ajo”.

“Kur keta te dy takohen me njeri-tjetrin, puthen ne lokale, Argentini i pa…ne momentin qe mori djali merr urdher mbrojtje ne Kucove se erdhi Armando te me vrase nenen dhe babane e motren shtatzane, me moren ne telefon mua me lajmeruan se ka kallezim penal ndaj Armandos,,, gjykata nuk ia dha”.

“Nese Egla pranon te vije te jetoje me burrin dhe djalin prane, une jam gati ti dorezoj celesat e shtepise dhe te iki une ne vend tjeter”, u shpreh Natasha.