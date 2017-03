Pas Vlorës, maskat dalin me armë në rrugë edhe në Gjirokastër

Një tjetër rast grabitje me maska dhe me dhunë, ka ndodhur edhe në Gjirokastër, pre e së cilës ka qenë një i moshuar.

Mësohet se dy persona të maskuar, gjatë pasdites së djeshme, kanë hyrë në banesën e Kosta. S., 84 vjeç dhe i kanë marrë atij 8.000 lekë (të reja) dhe një aparat celular të markës “Nokia”.

Keqbërësit nuk kanë mjaftuar me kaq, por edhe kanë ushtruar dhunë mbi të moshuarin. Autorët janë ende në arrati, ndërsa policia njofton se punon për identifikimin dhe kapjen e tyre.

Ngjarja ne Vlore

“Më datë 28.02.2017, ora 20.00, në fshatin Llakatund, lagjia Grabian, shtetasi M.Sh., i datëlindjes 05.03.1977, i cli ka qënë duke drejtuar mjetin tip Audi me targa AA 248 HF, së bashku me shtetasin K.H., i datëlindjes 27.04.1992, banues në fshatin Llakatund, u ka dalë para një mjet tip Benz me targa VL23 1 C, u ka zënë rrugën, nga ku kanë dalë katër persona të panjohur, të cilët janë konfliktuar fizikisht duke goditur me grushta e sende të forta, shtetasin M.Sh., dhe janë larguar. Punohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e autorëve.Materialet hetimore do referohen në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë.Neni 84. 89 KP. “Kanosja”. ‘’Plagosja e lehtë me dashje’’. Nr. Unik VLVL170170.” thuhet në njoftimin e policisë.