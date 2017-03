Parandaloni diabetin, kancerin dhe presionin e lartë të gjakut me këtë mënyrë, do të befasoheni

Një këshillë mjaft e dobishme vjen nga japonezët, të cilët kanë mënyra shumë natyrale për të parandaluar shumë sëmundje. Ata kanë thënë se pirja e ujit që në mëngjes do t’ju ndihmojë për shumë gjëra.

Për më tepër, uji është i vetmi ilaç dhe shërim për dhimbjen e kokës, sëmundjet kardiovaskulare, artritin, takikardin, epilepsi, obezitet, bronkit, astmën, tuberkulozin, meningjitin, sëmundjet e veshkave dhe mosfunksionim të urinës, të vjella, gastrit, diarre, diabet, kapsllëk, probleme vizionin, kancerin, çrregullimet menstruale, dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme, problemet me fytin.

Pini 4 gota ujë, 160 ml secila, pasi të zgjoheni. Mund ta realizoni këtë proces para se të lani dhëmbët.

Lani dhëmbët dhe shpëlani zgavrën e gojës si zakonisht. Mos pini asgjë për 45 minutat e ardhshme.

Hani mëngjes normal, mund të pini lëngun e preferuar ose çaj.

Mos pini ose hani asgjë për 2 orë pasi të keni përfunduar ushqimin.

Në qoftë se nuk mund të pini 4 gota ujë në mëngjes, niseni me një gotë ose dy, dhe rriteni këtë masë gradualisht.

Trajtimi në varësi të sëmundjes:

Hipertensioni – 30 ditë

Gastriti – 10 ditë

Diabeti – 30 ditë

Kapsllëk – 10 ditë

Kanceri – 180 ditë

Artriti- Pacientët që vuajnë nga artriti duhet të bëjnë trajtimin e ujit për 3 ditë në javën e parë, dhe e bëjnë këtë në baza ditore nga javën e dytë.

Trajtimet me ujë nuk kanë efekte anësore, dhe natyrisht, urinimi i shpeshtë nuk llogaritet këtu. Qëndroni të fortë gjatë trajtimit dhe sigurohuni që ta ktheni në rutinë të preferuar. /Burimi: healthyfoodhouse.com