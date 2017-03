Parandalohet krimi në familje, burri tentoi të qellonte me armë bashkëshorten

Policia e Durrësit një ditë më parë ka arrestuar një shtetas pasi tentoi të vriste me armë bashkëshorten e tij. Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Zek Prenga 44 vjeç, banues në Thumanë, Krujë në banesë, i cili për motive të dobëta ka kanosur me armë zjarri, automatik, bashkëshorten e tij, V.P. 47 vjeçe.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të arrestuarit, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provave materiale:

• një armë zjarri automatik AK 47;

• 80 copë fishekë model 56;

• një thikë e dyshuar si armë e ftohtë, të cilët i mbante pa leje.

Mësohet se i arrestuari është person me precedentë penal të mëparshëm për dhunë në familje.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë për veprime të mëtejshme për veprat penale “Kanosja”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit” dhe” Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”