PD konfirmon mungesën në seancën për Vettingun, Paloka: Rama një Putin i vogël!

Deputeti i PD-së, Edi Paloka thotë se opozita nuk do të hyjë në Kuvend në seancën jashtë radhe që do të mbahet pasdite për organet e Vetingut.

I pyetur nga mediat sesi e gjykon vendimin që ka marrë PDIU-ja për të hyrë në Kuvend dhe për të marrë rolin e opozitës, Paloka ka komentuar me ironi: “Kjo do të saktësojë atë që ne kemi thënë se Rama, si një Putin i vogël, do të emërojë jo vetëm drejtuesit e institucioneve, por edhe opozitën!”

Në deklaratën e tij Paloka theksoi edhe një herë qëndrimin e opozitës se Vetingu do të bëhet pas qeverisë teknike dhe zgjedhjeve të ndershme.