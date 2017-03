Paloka deklaron se PD-ja bojkoton zgjedhjet në Kavajë, ja reagimi thumbues i Ramës

Edi Rama ka reaguar menjëherë pas deklaratës së Palokës për bojkotimin e zgjedhjeve në Kavajë.

Pasi presidenti caktoi datën 7 Maji, ditën kur do të mbahen zgjedhje në Bashkinë e Kavajës pas shkarkimit të Elvis Roshit si dhe pasi PD-ja deklaroi se do t’i bojkotojë zgjedhjet, Rama është shprehur se zgjedhjet do të mbahen.

Përmes një postimi në profilin e tij në ‘Facebook’, Rama thotë se kriza që ka PD-ja nuk do të bëhet krizë e Shqipërisë.

“PD nuk hyn ne zgjedhje në Kavajë? Keqardhje për PD po kriza e saj s’është e s’do bëhet kriza e vendit! Zgjedhjet do bëhen Drejtësia do bëhet”, – shkruan Rama.