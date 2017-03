Kjo është paga marramendëse e yjeve meshkuj të filmave pornografik

Yjet meshkuj pornografik marrin një shumë të konsiderueshme parash në punën e tyre.

Në një intervsitë për The Independent, Christopher tashmë i moshuar ka treguar se ai ka marrë rreth 3300 funta në muaj pasi ka siguruar një kontratë. Atij i janë dashur vetëm gjashtë ditë pune në javë, të cilat ju kanë përshtatur që të jetë një student i përgjithshëm në këtë zeje.

Christopher thotë se ai ka filluar më vonë të fitojë rreth 245 funta për skenë, por më vonë ka fituar dyfishin kur ka marrë përvojë.

Ish ylli i pornos ka punuar në industrinë e filmave pornografik për 10 vite dhe ka rreth 600 skena në filma pornografik. Kjo do të thotë se ai ka fituar një sasi të konsiderueshme parash.

Christopher shpjegon që ai është involvuar në industrinë pornografike sepse kishte nevojë për punë derisa studionte. Ai filloi me disa fotografi nudo, por kur e shikoi një reklamë për xhirime pornografike, mendoj që do të provonte për një “përvojë të çmendur”, transmeton Gazeta Express.

“Ish naivë, në atë kohë, për të besuar që gjërat ekstreme, aventurat në natyrë por edhe këto xhirime të mos i shohin familja e ime, pra për ti mbrojtur ata nga to”, shton ai.

Por, pastaj vjen një dekadë e tërë karriere me filma pornografik. Një ish e dashur e tij e njoftojë me një numër të madh të producentëve të pornografisë dhe regjisorëve në Los Angeles. Ai këtu e shihte suksesin e tij.

Sipas Christopher, gratë fitojnë më shumë se burrat dhe ka të atilla që fitojnë deri në 800 funta për një skenë.

Mirëpo ai pranon se tregu i ditëve të sotëm është bërë paksa më i vështirë. Kjo sepse shumica e njerëzve e bëjnë, kështu që ka më shumë mundësi dhe pagesa nuk është sikurse ka qenë. Por që mbetet ende frytëdhënëse për aktorët e famshëm.

Derisa ka që paguhen mirë, ka po ashtu edhe shumë probleme për ata që bëjnë pornografi. Nuk duhet të befasoheni sepse me seks vinë edhe sëmundje seksualisht të transmetuese, probleme të mëvonshme në lidhje dhe normalisht ankth që duhet trajtuar.