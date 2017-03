Qeveria nuk po reagon, opozita nuk dorëzohet. Vazhdon protesta!

Vazhdon protesta e PD-së kundër qeverisë Rama, duke hyrë kështu në ditën e 13. Me një qëllim të vetëm, zgjedhje të lira dhe të ndershme që të drejtohen nga një qeveri teknike.

Dhjetëra qytetarë të ndodhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, mbështeten edhe nga deputetë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike.

Një ditë më parë nga çadra e protestës përpara selisë së qeverisë, Basha akuzoi kryeministrin se fatin e vet politik dhe jo vetëm e ka lidhur jo me qytetarët shqiptarë, por me një grusht kriminelësh.