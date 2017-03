Shërbimet Inteligjente dhe Ushtria gati për operacionin anti- kanabis

Zëvendës kryeministri Niko Peleshi ditën e sotme prezantoi planin që ka hartuar qeveria për të parandaluar kultivimin e lëndëve narkotike. Peleshi tha se ky plan parashikon një operacion të gjerë ndërinstitucional që do të sigurojë identifikimin e hershëm dhe goditjen që në gjenezë të përpjekjeve për kultivim apo trafikim.

Ai nënvizoi se në këtë operacion të kombinuar do të angazhohen institucione, si policia, ushtria, shërbimet inteligjente, bujqësia, mjedisi dhe shumë institucione të tjera.

Numri dy i qeverisë tha se plani parashikon gjithashtu edhe masa për ata zyrtarë që nuk administrojnë dot territorin që janë përgjegjës.

Në plan-tha Peleshi-, parashikohet edhe ndërgjegjësimi qytetar, ndërsa në zonat e prekura nga ky fenomen do të ketë nxitje të ekonomisë së ligjshme dhe lehtësim në taksa.

‘’Sot, Këshilli i Ministrave miratoi Planin e veprimit kunder Kultivimit dhe Trafikimit te Kanabisit 2017-2020.

Ky plan përfaqëson një dokument strategjik të Qeverisë Shqiptare që do të udhëheqë të gjithë përpjekjen ndërinstitucionale kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit në vendin tonë.

Ky plan është finalizimi i një procesi të iniciuar nga Kryeministri Edi Rama dhe të mbështetur fuqimisht nga partnerët tanë ndërkombëtarë, të cilët gjej rastin ti përshëndes dhe t’i falenderoj per kontributin e cmuar.

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 170, datë 23.11.2016 një grup ndërministror, i kryesuar nga Zëvendëskryeministri, dhe një grup ekspertësh nga të gjitha institucionet, i kryesuar nga Këshilltari i Kryeministrit Sander Lleshi, kanë punuar për hartimin e planit. Në këtë proces intensiv janë përfshirë edhe shumë ekspertë nga BE dhe organizata e vende të tjera partnere.

Nëpërmjet këtij plani, qeveria shqiptare, parashikon marrjen e të gjitha masave të nevojshme për parandalimin e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit në vend.

Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit është evidentuar si fenomen në Shqipëri që në vitin 1991. Vitet në vijim, kanë qënë një duel i pandërprerë mes institucioneve ligjzbatuese dhe rrjeteve e grupeve të trafikimit.

Tolerimi zyrtar dhe mbështetja e hapur politike e kultivimit të kanabisit në komunën e Lazaratit të qarkut Gjirokastër e më gjerë deri në vitin 2013, krijoi kushte të favorshme për grupet kriminale, të cilat, për më shumë se një dekadë, arritën të konsolidojnë financat, rrjetet, tregjet dhe lidhjet politike.

Modeli negativ i krijuar në Lazarat ndikoi shumë, jo vetëm në fuqizimin e shumanshëm të grupeve dhe rrjeteve kriminale, por edhe në inkurajimin e kultivimit të kanabisit në rajone të tjera të vendit.

Goditja e suksesshme kundër grupeve dhe rrjeteve kriminale në Lazarat në vitin 2014, solli si pasojë, që energjitë kriminale të përqendruara në këtë rajon të shpërndahen në drejtime të tjera në vend.

Theksi kryesor i Planit Kombëtar kundër Kanabisit është përpjekja e përbashkët ndërinstitucionale për goditjen e gjithanshme/ frontale që ka për qëllim identifikimin, zbulimin dhe shkatërrimin e grupeve dhe rrjeteve kriminale që janë aktive në fushën e kultivimit dhe të trafikimit të kanabisit.

Duke filluar nga ky vit Policia e Shtetit, organet ligjzbatuese dhe të gjitha institucionet e tjera që kanë lidhje do të angazhohen në një operacion të gjerë dhe të kombinuar, e theksoj te kombinuar i cili do të sigurojë identifikimin e hershëm dhe goditjen që në gjenezë të përpjekjeve për kultivim apo trafikim.

Në shërbim të këtij operacioni, ne perberje te TASK FORCES QENDRORE DHE TASK FORCAVE LOKALE do të jenë kapacitetet e Policisë së Shtetit, të shërbimeve inteligjente, të ushtrisë, të bujqësisë, të mjedisit, të shëndetësisë, ato të pushtetit vendor, partnerët ndërkombëtarë etj..

Plani parashikon masa serioze ndaj të gjithë zyrtarëve të nivelit qendror dhe lokal, të cilët nuk arrijnë të mbajnë në administrim e kontroll efektiv territorin për të cilin janë përgjegjës. Po ashtu, një proces vlerësimi dhe vetingu ndaj zyrtarëve me përgjegjësi në këtë fushë do të shoqërojë procesin e zbatimit të planit.

Identifikimi dhe sekuestrimi i aseteve të krijuara nga veprimtaritë kriminale është një kriter i rëndësishëm për të matur shkallën e suksesit në përballjen me fenomenin e kanabisit.’’- tha Peleshi.