A do t’a dekretojë Nishani ministrin Xhafaj? Ja çfarë thotë Lulzim Basha

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i pyetur nëse ka ndonjë mundësi që presidenti Bujar Nishani të mos dekretojë ministrin e ri të Brendshëm Fatmir Xhafajn, është përgjigjur se nuk do të ndërhyjë në punët që i takojnë Presidentit.

“Nuk dëshiroj të spekuloj dhe as të hamendësoj apo as ti paraprij asnjë vendimi të Presidentit të Republikës. Ai është i vetmi person i ngarkuar nga Republika dhe Kushtetuta për të bërë detyrën në mbrojtje të kushtetutës dhe në mbrojtje të identitetit të popullit dhe jam i sigurt se do ka kryej këtë detyrë në lartasinë e tij”, është shprehur Basha.