A është gati për një mandat të dytë si president? Ja si përgjigjet Nishani

Ndërsa Presidentit Nishani po i afron përfundimi i mandatit, ky i fundit ka shprehur gatishmërinë për të vijuar detyrën e tij.

I pyetur gjatë konferencës për shtyp, Kreu i Shtetit ka deklaruar se do të ishte i gatshëm për të rikandiduar nëse do të ketë propozim nga deputetë të Kuvendi.

“Nuk ka qenë një dëshirë, por gatishmëri për të vijuar përmbushjen e detyrave të asaj që kam nisur dhe që kam demonstruar në zyrën e Presidentit edhe gjatë një mandati të dytë. Nëse unë do të kem propozim nga deputetë të Kuvendi për të rikandiduar do ta gjykoj në kontekstin real të arsyes dhe vullnetit politik dhe patjetër do të vijoj të mbetet gati”, u shpreh Nishani.